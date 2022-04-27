Юбилейную медаль учредил орловский губернатор

Новый памятный знак посвящен 85-летию Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков издал указ о юбилейном знаке «85 лет Орловской области». Документ издан в соответствии с региональным законом о наградах. Сам памятный знак будет вручаться в ознаменование 85-летия Орловской области в целях поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения в трудовой деятельности и активное участие в социально-экономическом и культурном развитии региона. В соответствии с положением, юбилейным знаком могут быть награждены участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающие на территории Орловской области.

Также право на него имеют граждане РФ и иностранные граждане, ранее награжденные государственными или ведомственными, региональными наградами, наградами органов местного самоуправления и ведомственными наградами. Важно, чтобы все эти награды были региональными. Помимо простых граждан поощрять новым знаком будут и коллективы организаций всех форм собственности, работающих в регионе.

Награждение производится в соответствии с указом губернатора, а сам знак вручается главой региона в торжественной обстановке. Впрочем, по его поручению делать это смогут также члены правительства и руководители областных департаментов, районных и городских администраций. Повторное награждение юбилейным знаком не производится, дубликат не выдается. Юбилейный знак «85 лет Орловской области» носится на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.

Он представляет собой медальон, подвешенный на колодке, выполненный в форме правильного круга серебристого цвета с матовой поверхностью и широкой золотистой каймой по краю, имеющей глянцевую поверхность. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба Орловской области золотистого цвета. По обе стороны от герба, на уровне зубцов короны, рельефно изображены цифры «1937» и «2022». На оборотной стороне медальона размещена рельефная надпись в четыре строки: «85/лет/Орловской/области». Ниже расположено рельефное изображение колосьев пшеницы.

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой золотистого цвета, представляющей собой прямоугольную пластинку с фигурными рамками в верхней и нижней частях. Нижняя часть имеет вид двух стилизованных расходящихся рельефных пальмовых листьев, соединенных в центре лентой. Вдоль основания колодки идут прорези, сквозь которые продета лента, обтягивающая с лицевой стороны внутреннюю часть колодки. Лента состоит из красной, белой и синей продольных полос. Колодка с оборотной стороны имеет булавку для крепления на одежду. Материал знака – сплав металлов, исполнение – объемно-рельефная штамповка.

ИА «Орелград»