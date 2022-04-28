Безопасность мостов в Орле оценят за полтора миллиона

Власти города уже начали поиск подходящих экспертов.

Администрация города Орла разместила на сайте единой информационной системы «Закупки» извещение о поиске подрядчика на оказание услуг по проведению оценки уязвимости, разработке паспортов и планов транспортной безопасности. Заказчиком по данному контракту выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,38 миллиона рублей. Источник финансирования: бюджет города Орла.

Победителю тендера предстоит определить степень защищенности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) областного центра от потенциальных угроз и «совершения актов незаконного вмешательства в деятельность». Экспертиза будет проведена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства в декабре 2020 года. Этим документом были приняты нормы по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов.

Исходными данными для оказания затребованных мэрией услуг для экспертов станут паспорта искусственных дорожных сооружений и результат ранее утвержденной оценки уязвимости. Кроме того, экспертам на месте предстоит изучить технические и технологические характеристики ОТИ, включая геологические, гидрологические и географические особенности их дислокации. Поясним, что обследованию подлежат мосты и путепроводы, расположенные в Орле. Но не все: титульный список насчитывает шесть таких объектов.

Так, эксперты оценят степень безопасности Тургеневского моста через реку Орлик (1971 года постройки, длина — 309,36 метра), моста «Дружба» через Оку (1965 года постройки, реконструированного в 2020 году, длина — 198,27 метра), моста «Лужковский» через Оку (1967 года постройки, реконструированного в 2000 году, длина — 140,09 метра), моста «Октябрьский» через Оку в створе улицы Герцена (1977 года постройки, длина 176,58 метра) и моста через Оку в створе улицы Раздольной и Болховского шоссе (1987 года постройки, длина 171,86 метра). Также эксперты оценят путепровод в створе улицы Раздольной «Северный Парк» (1983 года постройки, длина — 264,6 метра).

Как следует из проекта контракта, «результатом изучения является описание способов реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ, определение рекомендаций заказчику в отношении мер, которые необходимо дополнительно включить в систему мер по обеспечению транспортной безопасности».

ИА «Орелград»