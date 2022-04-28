Гость Орловской области хотел откупиться за пьяную езду и предстанет перед судом за взятку

Житель Курской области предлагал 30 тысяч за непривлечение к ответственности.

46-летний житель Курской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

23 марта обвиняемого задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в отделении ОМВД по Дмитровскому району, он, пытаясь избежать ответственности, передал сотруднику ГИБДД взятку в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в суд.

ИА «Орелград»