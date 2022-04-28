Орловские судебные приставы открылись для общения

Служба приставов проводит масштабную информационную акцию.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области сообщило об условиях проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». Орловцам напомнили о том, что они могут несколькими способами связать с приставами для оперативного решения своих вопросов. Сделать это можно дистанционно. Так, позвонить можно по единым номерам группы телефонного обслуживания: (4862) 72-42-09, 72-52-74. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Кроме того, в региональном управлении в круглосуточном режиме работает «телефон доверия»: 72-52-83. Также открыт телефон «горячей линии», созданный специально для решения вопросов по «двойникам»: 72-13-65. Приставы пояснили: бывает, что персональные данные, например ФИО, некоторых граждан совпадают с данными должников по исполнительным производствам. В этом случае их могут перепутать, поэтому ограничительные меры может испытать на себе человек, у которого долгов на самом деле нет. Ему придется обратиться к приставам с документами, которые позволят идентифицировать его. После этого, как заверили в УФССП, пристав, возбудивший исполнительное производство, отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения.

«В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств, — уточнили в пресс-службе регионального УФССП. — С целью оперативного реагирования на обращения, содержащие актуальные вопросы граждан, в круглосуточном режиме доступен телефон дежурной части: 72-63-79».

Согласно данным статистического отчета, в прошлом году в УФССП и подразделения судебных приставов поступило 1940 обращений граждан и представителей юридических лиц. Это на 699 обращений больше, чем было в 2020 году. Из структурного анализа следует, что 930 обращений поступили от взыскателей, 783 были поданы должниками по исполнительным производствам. Еще 156 обращений поступило от заявителей, не являющихся стороной исполнительного производства. Анализ также указывает на то, что 58,1 процента сообщений были связаны с действиями судебных приставов просто по взысканию денег, 4,6 процента — по делам о взыскании алиментов, 4,4 процента — по взысканию средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, 3,2 процента — по исполнению требований неимущественного характера, 4,4 процента — по снятию наложенных ограничений, менее 1 процента — по жилищным спорам.

ИА «Орелград»