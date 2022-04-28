В Орле подсчитали расходы на борьбу с изменением климата

28.4.2022 | 14:33 Важное, Новости

Обнародованы сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды в 2021 году.

Орелстат подвел итоги статистического наблюдения «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды в 2021 году». Согласно ставшему доступным отчету, текущие эксплуатационные расходы на указанные цели, включая оплату услуг природоохранного назначения, в минувшем году в регионе в целом составили 1,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом объем таких затрат вырос на 17,4 процента.

«В общем объеме затрат наибольшая часть (63 процента) приходилась на обращение с отходами, 27,3 процента — на сбор и очистку сточных вод, — сообщает Орелстат. — Затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата составили 6,8 процента, на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 1 процент, на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 1,9 процента».

Отметим, что в Орловской области на фоне дискуссий о возможном глобальном потеплении стабильно растут финансовые вложения в мероприятия по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата. Так, в 2018 году на это было израсходовано 63,8 миллиона рублей, в 2019 году — 71,8 миллиона, в 2020 году — 119,3 миллиона, в 2021 году — 108,9 миллиона. В прошлом году показатель немного снизился, но активность вложений немного притормозила и по другим направлениям. Например, затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды в 2021 году составили 18,5 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году показатель составлял 31,4 миллиона, в 2019 году – 22,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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