В Орле проверили коллективную жалобу учителей на низкую зарплату

Результаты проверки по резонансной жалобе озвучила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла представила информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия. Аудиторы проанализировали факты, изложенные в коллективном заявлении педагогов МБОУ «Лицей №32 им. И.М. Воробьева» города Орла по вопросу начисления заработной платы в 2021 году. Проще говоря, учителя подозревали, что им недоплачивали и незаконно лишали их определенных материальных стимулов. Частично факты нашли свое подтверждение.

Так, КСП установила, что в нарушение указа президента РФ в лицее не было обеспечено доведение средней заработной платы педработников до среднего уровня зарплат в системе общего образования Орловской области. Причем сделано, вернее не сделано это было не по всем, а по отдельным работникам лицея. Проверили аудиторы и распределение комиссией стимулирующих выплат в декабре 2021 года. Осуществлялось оно в соответствии с внутренним положением. Однако в самом положении «отсутствуют критерии оценки по каждому показателю, в связи с чем по одному показателю работникам устанавливались разные суммы без обоснования размера».

В КСП привели один очень простой, но говорящий сам за себя пример: размер премий, выплаченных отдельным педагогическим работникам лицея в декабре 2021 года, почти в 5 раз превышал размер премий, выплаченных другим работникам. Кроме того, выяснилось, что в 2021 году лицеем было допущено неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 150,7 тысячи рублей.

«В нарушение Трудового кодекса РФ трудовые договоры с работниками лицея либо не соответствуют действующему трудовому законодательству, либо отсутствуют, — следует из информации КСП. — Так, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия в учреждении из 87 сотрудников трудовые договоры имелись только с 18. Также в учреждении отсутствуют трудовые договоры с работниками, которые осуществляют внутреннее совместительство, и дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками лицея, регулирующие нагрузку педагогических работников и оплату труда в соответствующем учебном году».

Досталось и управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла. Аудиторы считают, что оно не исполняло в полном объеме полномочия учредителя по контролю за исполнением лицеем требований и рекомендаций действующего законодательства по установлению системы оплаты труда работников учреждений образования. Иными словами, чиновники мэрии то ли плохо следили, то ли вообще не следили за тем, как в лицее исполняются указы президента. Добавим, что история на этом не закончена, вероятно, она получит свое продолжение. Дело в том, что материалы экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата направила не только директору лицея, мэру Орла и начальнику управления образования, спорта и физической культуры, но и начальнику УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»