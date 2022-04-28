В Орловской области начали ловить диабротика

Более 1700 ловушек для насекомых расставят в Орловской области.

О старте сезона охоты на вредных насекомых объявило Территориальное управление Россельхознадзора. Напомним, каждый год сотрудники этого ведомства устанавливают специальные феромонные ловушки. Попавшие в них насекомые затем проходят процедуру энтомологической экспертизы. Специалисты идентифицируют виды, что позволяет отслеживать передвижение насекомых-вредителей. Подобные меры позволят установить, какие виды вредителей имеются на территории региона.

«Эта работа направлена на недопущение заноса и распространения карантинных объектов, а также полную ликвидацию имеющихся очагов в регионах, — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — В 2022 году планируется обследовать 340,2 тысячи га, в том числе на территории Орловской области — 117,7 тысячи га, на территории Курской области — 222,5 тысячи га. За вегетативный период должностные лица управления установят 4020 феромонных и цветных ловушек на 19 видов карантинных насекомых вредителей: в Орловской области – 1705 ловушек, в Курской – 2315».

Феромоны – это естественные химические вещества, которыми природа наделила каждый вид насекомого для привлечения особей противоположного пола. В ловушках, правда, используются синтетические аналоги природных феромонов. Однако специалисты заверяют, что эти ловушки абсолютно безвредны и для человека, и для окружающей среды. В то же время они позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными объектами, предотвращать их распространение, а также успешно с ними бороться.

Например, в лесах и лесополосах специалисты установят ловушек на усачей рода Monochamus на площади 40 тысяч га. На складах, предназначенных для хранения импортной подкарантинной продукции, установят феромонные ловушки на капрового жука и четырехпятнистую зерновку. Территорию тепличных комплексов Орловской и Курской областей на площади 53,5 га исследуют с помощью клеевых ловушек на целый комплекс вредителей, в том числе на южноамериканскую томатную моль и западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Кроме того, будут размещены феромонные ловушки на западного кукурузного жука диабротика, картофельную моль, дынную муху, азиатскую и египетскую хлопковых совок, зеленую садовую совку, золотистую двухпятнистую совку, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Идентификацию отобранных насекомых проведет подведомственный службе ФГБУ ЦНМВЛ. В случае выявления новых вредителей, отсутствующих на территории страны или ограниченно распространенных, будут установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим».

ИА «Орелград»