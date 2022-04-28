Законность запуска солнечных станций под Орлом проверили

УФАС вынесло решение по делу об альтернативной энергетике.

Специально созданная комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по жалобе, которую подала столичная компания «Чистая энергия». Последняя усомнилась в законности проведенного конкурсного отбора, связанного с внедрением проекта альтернативной энергетики. Как уже писал «Орелград», извещение о проведении отбора было опубликовано на официальном портале Орловской области. Его организатором стал региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. В конце марта он подвел итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

«Победу одержал проект компании ООО «Новотроицк Солар» по строительству солнечных электростанций (СЭС) суммарной установленной мощностью 10 МВт, — сообщила ранее пресс-служба губернатора. — Реализация проекта запланирована на этот год на территории Верховского района. Объем привлеченных инвестиций в рамках стратегического соглашения с ПАО «Сбербанк» составит до 1,5 млрд рублей. Инвестор провел предпроектные инженерно-геологические изыскания, и намерен в кратчайшие сроки начать работы по проектированию и строительству СЭС при активном взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской области».

Однако «Чистая энергия» подала жалобу на действия организаторов. По мнению представителей этой компании, был нарушен порядок конкурсного отбора. Заявитель считает, что он не отвечал требованиям постановления правительства РФ «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Кроме того, столичная компания пожаловалась орловским антимонопольщикам на то, что, по ее мнению, организатор необоснованно признал ее заявку на участие в отборе ненадлежащей.

Поскольку речь шла о возможном нарушении требований ФЗ «О защите конкуренции», на время рассмотрения возбужденного антимонопольного дела торги были приостановлены. Комиссия УФАС детально изучила условия отбора и пришла к выводу, что нарушений закона о конкуренции не было. По ее мнению, проведение вышеуказанного отбора нельзя считать торгами, проведение которых является обязательным. Следовательно, применение норм ФЗ «О защите конкуренции» в данном случае невозможно.

При этом орловские антимонопольщики сослались на позицию арбитражного суда Московской области, который в октябре прошлого года вынес решение по аналогичному спору. Тогда столичный арбитраж указал: как решение о проведении процедуры «конкурсного» отбора проектов, так и процедура отбора проектов являются выражением воли органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего разработку схемы и программы перспективного развития энергетики. По аналогии проведенный отбор торгами признан не был, а вот поступившую жалобу УФАС признало необоснованной.

Ранее генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Николай Шин сообщил: «Проект строительства СЭС является якорным для региона в сфере возобновляемой энергетики. Это будут две солнечные электростанции по 5 мегаватт в Верховском районе, которые будут производить высокоэкологичную электроэнергию. Реализация этого инвестпроекта обеспечит высокотехнологичные рабочие места (80 мест на период строительства и 15 затем на постоянной основе), поступление платежей за аренду земельных участков, реализацию образовательных программ в области возобновляемой энергетики и энергосбережения, повысит налогооблагаемую базу».

ИА «Орелград»