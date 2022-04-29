Депутаты призвали орловского губернатора помочь погорельцам

На бездомных собак в регионе тратят больше, чем на погорельцев.

Орловский областной Совет народных депутатов подготовил обращение в правительство, но не национальное, а региональное. В нем ставится вопрос увеличения на областном уровне мер государственной поддержки граждан, понесших материальный ущерб в связи с пожарами. Депутаты отмечают, что разрушительные пожары в жилых домах, к сожалению, происходят ежегодно. Для граждан, которые лишились своего имущества из-за таких происшествий, одной из основных мер материальной поддержки в тяжелой жизненной ситуации является государственная социальная помощь.

В Орловской области условия ее выдачи и размеры регулируются постановлением местного правительства. Она предоставляется в сумме, определенной решением комиссии, обследовавшей сгоревшее жилье. При этом размер выплаты не должен превышать пятнадцатикратный размер величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области в расчете на душу населения. В случае полной утраты (разрушения) жилья максимальный порог повышается до двадцатикратного размера величины прожиточного минимума.

«Величина прожиточного минимума на 2022 год в Орловской области на душу населения установлена в размере 11 768 рублей, — говорится в обращении регионального парламента. — Бюджетные ассигнования, направляемые из областного бюджета на вышеуказанные цели, крайне незначительны. Так, в 2020 году было выделено 4,937 миллиона рублей, в 2021 году – 4,112 миллиона. Для сравнения, за аналогичный период в целях исполнения полномочий в сфере обращения с животными без владельцев из областного бюджета было выделено в два раза больше средств: в 2020 году – 8,757 миллиона рублей, в 2021 году – 10,691 миллиона».

Установленный в Орловской области размер государственной социальной помощи не может возместить причиненный ущерб в связи с повреждением или утратой жилого помещения, считают депутаты. А в последнее время серьезно усложнило данную проблему и существенное подорожание строительных материалов. В облсовете считают, что необходимо значительно увеличить меры поддержки погорельцев, для чего правительству региона потребуется внести изменения в собственное постановление. Парламентарии считают, что увеличение размера выплат должно быть, по крайней мере, двукратным для случаев повреждения жилья и трехкратным при его полном разрушении.

ИА «Орелград»