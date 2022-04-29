Информация об изношенном медоборудовании ушла из Орла в Москву

Материалы проведенной в регионе проверки направлены в Счетную палату РФ.

Речь идет о контрольном мероприятии «Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года». Это проверка проводилась счетными органами Орловской области в формате параллельного контрольного мероприятия со Счетной палатой РФ. Объектом контроля выступал региональный департамент здравоохранения, а общий объем проверенных средств составил 1,005 миллиарда рублей.

Как следует из отчета областной КСП, который заслушали депутаты Орловского облсовета, информация об итогах проверки уже направлена в Счетную палату России. Материалы контрольного мероприятия также были доведены до сведения высших должностных лиц региона. В соответствии с соглашением о сотрудничестве направлены они были и в прокуратуру Орловской области, которая, изучив документы, уже внесла представление в адрес руководителя департамента здравоохранения.

В ходе проверки аудиторы отметили, что на 2021 год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения было предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета Орловской области в сумме 574,6 миллиона рублей. С учетом областного софинансирования общий объем финансовых средств составил 587,8 миллиона. В сентябре прошлого года, когда стартовала проверка, расходы на программные мероприятия составили всего лишь 50,2 миллиона рублей, или 8,5 процента от запланированной суммы.

«Материально-техническая оснащенность учреждений первичного звена здравоохранения недостаточна для обеспечения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи», — к такому выводу пришли аудиторы. В отчете КСП указано: из 157 единиц медицинских изделий и оборудования, находящихся в наличии в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 120 единиц подлежат замене в связи с износом. Согласно стандартам оснащения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 161 единица необходимого оборудования отсутствует.

Общее состояние сферы было оценено по состоянию на начало 2021 года. Подсчитано, что на балансе учреждений здравоохранения Орловской области находились 940 зданий, из них 29 пребывали в аварийном состоянии, в том числе 25 ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов. Три здания нуждались в реконструкции, 281 требовало капитального ремонта. Три недостроенных ФАПа в Дмитровском районе, по мнению аудиторов, вообще подлежат сносу из-за ненадлежащего выполнения работ (работы выполнены с отступлением от проекта). Кстати, расходы на их строительство составили 7,4 миллиона рублей. Это означает, что огромные бюджетные деньги как минимум были потрачены неэффективно.

ИА «Орелград»