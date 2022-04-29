Орловцев ждут затруднения на федеральной трассе

В связи с ремонтом трассы «Орел — Тамбов» действует ограничение скорости до 50 км/ч.

Орловские автомобилисты могут столкнуться с неудобствами при движении на федеральной трассе «Орел — Тамбов». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В связи с проведением ремонтных работ установлено временное ограничение скорости до 50 км/ч, а также приборы фото- и видео- фиксации.

Ремонтное обслуживание автодороги «Орел – Ливны — Елец — Липецк — Тамбов», проходящие на участке с 106 по 119 километры, продлится до 20 июля.

«Сотрудники ГИБДД также обращают внимание на возможные затруднения в движении транспорта, рекомендуют быть предельно внимательными при приближении к участкам ремонта, заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, в случае необходимости заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда», — информирует пресс-служба полиции.

ИА «Орелград»