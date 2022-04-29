Орловская налоговая служба выйдет на второй уровень

Структура налоговых органов по Орловской области будет модернизирована.

В текущем году структура налоговых органов по Орловской области будет модернизирована и перейдет на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России. В ведомстве уточнили, что информация об этом прозвучала на заседании Общественного совета, который действует при областной налоговой службе. Выступая на нем, руководитель УФНС Ирина Емельянова отметила: сегодня Федеральная налоговая служба трансформируется в эффективную цифровую сервисную кампанию.

«У нас сложилась обоюдоудобная технология взаимодействия с нашими налогоплательщиками, благодаря разработанным ФНС России сервисам, — рассказала Ирина Емельянова. — С налоговой службой они могут общаться удаленно из любой точки мира. Например, сейчас личным кабинетом налогоплательщика в Орловской области пользуется почти 278 тысяч граждан, в целом по стране эта цифра составляет более 43 миллионов человек».

По ее словам, модернизация в части налогового администрирования и внедрения автоматизированных процессов невозможна без структурных и кадровых трансформаций. Поэтому и будет проведена реформа системы управления, которая станет двухуровневой. При этом одной из главных задач налоговики видят устранение дублирующих функций и сокращение излишних управленческих звеньев. Ее решение позволит повысить эффективность налогового администрирования и качества оказания услуг. При этом встает вопрос обеспечения безопасности при дистанционном взаимодействии. Эта задача решается путем выдачи налоговиками бесплатных квалифицированных электронных подписей.

«Сейчас в России выдано более 1,4 миллиона электронных подписей, в Орловской области — более 5,4 тысяч, — рассказал начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий УФНС России по Орловской области Роман Калдаров. — В 2022 году запланировано к реализации перевыпуск КЭП без личной явки в точку выдачи, для повторной выдачи КЭП личное присутствие заявителя уже не требуется».

ИА «Орелград»