Орловский прокурор потребовал повысить качество следствия

Также Тимошин указал на нарушения при регистрации преступлений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратура Орловской области, вопросы о работе следственных органов были обсуждены участниками совместной коллегии. Она прошла под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина и руководителя СУ СК России по Орловской области Петра Юдина. Это было, по сути, совместное заседание двух ведомств. Тимошин в своем выступлении отметил, что вопросы соблюдения уголовно-процессуального законодательства постоянно находятся в поле зрения органов прокуратуры. Работа по обеспечению законности в этой сфере ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

На заседании была приведена такая статистика. В 2021 году в органах регионального СУ СК было зарегистрировано 4176 сообщений о преступлениях, почти половину из них составили заявления о преступлениях против личности. В результате было возбуждено 527 уголовных дел, из них 375 ушли в суд. Участники коллегии отметили: «несмотря на принимаемые меры, состояние законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям».

«Так, за 2021 год — истекший период 2022 года прокурорами в органах СУ СК России по Орловской области выявлено свыше 1500 нарушений закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, более 900 нарушений требований уголовно-процессуального закона при расследовании уголовных дел, — следует из сообщения региональной прокуратуры. — Алексей Тимошин подчеркнул, что необходимо совместными усилиями добиваться повышения качества предварительного следствия, эффективности возмещения вреда, причиненного преступлениями, сокращения сроков расследования».

Также Тимошин обратил внимание на длительные сроки расследования ряда уголовных дел в отношении должностных лиц и потребовал принять меры к завершению расследования уголовных дел о преступлениях, имеющих повышенный общественный резонанс.

ИА «Орелград»