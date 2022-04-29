Орловским учителям физкультуры обещают рост зарплаты

Материальное стимулирование официально заложено в госпрограмму.

Как уже писал «Орелград», губернатор Андрей Клычков во исполнение поручений президента Владимира Путина утвердил программу развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года. Одним из важных пунктов этого документа является материальное стимулирование учителей физкультуры, организующих деятельность школьных спортивных клубов, а также привлечение к этой деятельности тренеров-преподавателей. В целом в регионе будет взят курс на совершенствование системы материального стимулирования спортсменов, тренеров, преподавателей и иных специалистов сферы физической культуры, спорта и образования.

Целевым показателем в данном случае является индекс реальной заработной платы в сфере физической культуры и спорта, который будет ежегодно рассчитываться в процентах по отношению к 2021 году. Например, по итогам 2022 года реальная зарплата этих специалистов должна увеличиться на 1,9 процента, 2023 года – на 2,4 процента, 2024 года – на 3,5 процента и так далее. В 2030 году реальная зарплата должна вырасти на 10,5 процента по отношению к уровню 2021 года. Отметим, что динамика изменения реальных зарплат в отличие от номинальных рассчитывается с учетом инфляции.

Как следует из программы, для решения задач кадрового обеспечения детско-юношеского спорта, прежде всего, необходимо создание непрерывного цикла повышения квалификации педагогических работников. Речь идет об интерактивных и онлайн-курсах, практикумах и семинарах, конкурсах педагогического мастерства и организации стажерских площадок. За счет повышения привлекательности и престижа работы в сфере физической культуры и спорта планируется увеличение количества молодых специалистов.

В настоящий момент в регионе насчитывается 621 учитель и 121 инструктор по физической культуре. Высшее профессиональное образование имеют 447 человек, среднее профессиональное образование – 174 человека. Высшую квалификационную категорию имеют 183 таких специалиста, первую категорию – 336 человек. В Орловской области в спортивных организациях также насчитывается 620 тренеров и тренеров-преподавателей, из которых штатными являются 451 человек.

Среди тренеров высшее профессиональное образование имеют 259 человек, среднее профессиональное – 83 человека; высшую квалификационную категорию имеют 202 человека, первую – 64. Подготовку преподавателей физической культуры и тренеров осуществляют Мезенский и Болховский педагогические колледжи и Училище олимпийского резерва в рамках реализации программы среднего профессионального образования. Ежегодно для организации приемной кампании по данной специальности выделяется 75 мест за счет бюджета Орловской области. В настоящее время контингент обучающихся по специальности составляет 413 человек, в том числе 267 человек по очной и 146 человек по заочной форме обучения.

ИА «Орелград»