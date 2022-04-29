Прибыль санатория «Дубрава» рухнула

Государственное учреждение заметно просело в последние годы.

Контрольно-счетная палата Орловкой области отчиталась о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Санаторий Дубрава». Мероприятие было плановым. Аудиторы изучили данные за последние три года. Они свидетельствуют о том, что на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции финансовые дела у государственного санатория шли не лучшим образом. Так, установлено, что доходы предприятия в 2021 году составили 61,644 миллиона рублей, или на 5,6 процента меньше, чем в 2019 году. Выручка от коммерческой деятельности за 2021 год снизилась относительно 2019 года на 20 процентов.

«Расходы предприятия в 2021 году относительно 2019 года увеличились на 1,6 процента, — следует из отчета КСП. — Прибыль ГУП в 2021 году значительно снизилась и составила 196,1 тысячи рублей, что меньше показателей 2019 года на 4,63 миллиона рублей».

В ходе проверки были выявлены неэффективные расходы санатория по оплате электроэнергии и теплоснабжения за счет расходов на содержание имущества третьих лиц, находящегося в общедолевой собственности. Речь идет о спальном корпусе на 24 места, неэффективные расходы на коммуналку по которому составили 468,3 тысячи рублей. Также было установлено, что выдача дорогостоящих лекарственных препаратов производилась без своевременного отражения на счете бухгалтерского учета.

Вопросы возникли и в сфере закупок. Например, КСП считает, что в нарушение условий договора на оказание аудиторских услуг предприятием был неправомерно выплачен аванс, а также на семь банковских дней нарушен срок оплаты оказанных услуг. По 11 закупкам в размещенных протоколах отсутствуют сведения о сроках исполнения договоров, а сведения о количестве и общей стоимости договоров в отчетах, размещенных в государственной информационной системе, не соответствуют фактическому количеству и общей стоимости договоров, заключенных предприятием. Кроме того, при проведении 10 запросов котировок на общую сумму 1,14 миллиона рублей были допущены участники, заявки которых не соответствовали требованиям, установленным в извещениях о проведении закупочных процедур.

Итоги контрольного мероприятия на днях были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области с участием представителей ГУП ОО «Санаторий Дубрава». В адрес директора предприятия внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»