В Москве подписано соглашение о строительстве в Орловской области двух солнечных электростанций

Правительство Орловской области, Корпорация развития Орловской области и Группа компаний «Хевел» вчера, 29 апреля в Москве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе.

ГК «Хевел» выступает в качестве соинвестора компании ООО «Новотроицк Солар», победителя конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики на розничном рынке, проведенного в Орловской области в 2022 году.

Подписанное соглашение определяет основные направления взаимодействия сторон для реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона двух солнечных электростанций общей мощностью 10 МВт. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Имея богатый опыт реализации проектов в области солнечной энергетики, ГК «Хевел» применит при строительстве новейшие энергосберегающие и экологически ориентированные технологии в Орловской области.

Правительство и Корпорация развития Орловской области окажут организационную и консалтинговую поддержку в реализации вышеуказанных инвестиционных проектов.

Антон Старосельский, заместитель губернатора, председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области, говоря о значимости данного инвестпроекта, подчеркнул: «Реализация проекта по строительству объектов солнечной генерации в Верховском районе Орловской области будет способствовать социально-экономическому развитию региона, росту налоговых отчислений в бюджет, созданию новых рабочих мест, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей».

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Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1,2 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, Забайкальском крае, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан – 288 М

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