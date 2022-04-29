В Орле по решению суда уничтожат модные чехлы для мобильников

Конфискованные аксессуары содержали незаконное воспроизведение товарного знака.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению Орловского транспортного прокурора к индивидуальному предпринимателю из Орла о привлечении его к административной ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ. В качестве третьего лица в процессе выступило адвокатское бюро города Москвы «Шевырев и партнеры». Как следует из материалов дела, Орловской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства о ввозе, производстве и обороте продукции легкой промышленности и защите интеллектуальных прав.

В частности, в феврале этого года прокурорский работник посетил магазин, принадлежащий бизнесмену и расположенный в торговом центре «Радуга». На витринах и стеллажах на реализации с ценниками, прикрепленными к товарам, находились аксессуары для сотовых телефонов, а именно чехлы. Они позиционировались как брендовые, поскольку на чехлах были указаны известные марки мировых брендов iPhone и Samsung. Однако оказалось, что эта маркировка лишь схожа до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками.

Прокуратура сделала запросы, в том числе на таможню и в указанное выше адвокатское бюро, которое представляет интересы компаний «Apple Inc.» и «Samsung Electronics Co., Ltd.» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории РФ. Последнее указало в своем ответе, что эти компании являются правообладателями товарных знаков iPhone и Samsung. Однако ни одна из них в договорных отношениях в ИП из Орла не состоит, права на использование вышеуказанных товарных знаков орловскому предпринимателю они не предоставляли.

В своих объяснениях ИП пояснил, что ему не было известно о том, что чехлы для мобильников имеют признаки контрафактности. Он заверил, что в его торговой точке такого товара больше нет и не будет. Тем не менее, суд признал его виновным и решил привлечь к административной ответственности. Прокуратура просила для него штраф в размере 50 тысяч рублей, но арбитраж ограничился вынесением предупреждения. Кроме того, суд постановил передать конфискованные аксессуары в службу судебных приставов для уничтожения.

ИА «Орелград»