В Орле растет заболеваемость ОРВИ

29.4.2022 | 10:45 Медицина, Новости

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 31,6%

В Орле наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Александра Румянцева, руководителя регионального Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в областной столице выявлено 4 563 заболевания. В 47 % случаев заражения обнаружены у взрослых орловцев. Также наблюдается рост числа заболевших среди детей 7 — 14 лет.

На данный момент эпидемический порог заболеваемости превышен на 31,6% против 25,6% неделей ранее.

ИА «Орелград»

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