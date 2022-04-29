В Орле растет заболеваемость ОРВИ

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 31,6%

В Орле наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Александра Румянцева, руководителя регионального Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в областной столице выявлено 4 563 заболевания. В 47 % случаев заражения обнаружены у взрослых орловцев. Также наблюдается рост числа заболевших среди детей 7 — 14 лет.

На данный момент эпидемический порог заболеваемости превышен на 31,6% против 25,6% неделей ранее.

ИА «Орелград»