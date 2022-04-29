В Орле социальные организации освободят от налога

Депутаты одобрили проект внесения поправок в местный закон.

Орловский облсовет народных депутатов одобрил проект внесения поправок в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Он был подготовлен в целях реализации указа президента Владимира Путина от 16 марта 2022 года №121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Как следует из пояснительной записки, проект закона направлен на оказание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан в Орловской области.

Также он предназначен организациям, учредителем которых выступают муниципальные образования Орловской области, – в отношении объектов социально-культурной сферы. Новой нормой предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество организаций указанной категории налогоплательщиков в отношении имущества, налоговая база которого определяется как кадастровая стоимость. В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

В правительстве региона предварительно подсчитали, что принятие такого документа приведет к выпадению из дохода областного бюджета примерно 162 миллионов рублей. В то же время, по прогнозам специалистов, новая норма позволит увеличить расходы на социально значимые обязательства местных бюджетов, из которых удельный вес города Орла составляет 70 процентов. Источником компенсации выпадающих доходов областного бюджета станут доходы, поступающие в бюджет в 2022 году от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. При этом принятие закона не приведет к дополнительным расходам региональной казны.

ИА «Орелград»