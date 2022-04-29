В Орле в ответ на западные санкции поддержат IT-специалистов

Региональные власти введут новую меру поддержки малого бизнеса.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект внесения изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении на 2022–2024 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Этот документ был подготовлен в целях поддержки субъектов малого предпринимательства , оказавшихся в непростой экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Проектом закона было предложено установить на три года пониженные налоговые ставки в размере 1 процента (ранее действовавшая ставка – 3 процента, полная ставка – 6 процента) при объекте налогообложения «доходы». Преференция вводится для плательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, то есть для представителей IT-сферы.

Также по сравнению с действующим законом Орловской области законопроектом предусматривается расширение категорий налогоплательщиков в целях применения пониженных ставок в размере 1 и 5 процентов. Норма ориентирована на малый и средний бизнес, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Касается она и деятельности по сопровождению компьютерных систем. На данную категорию налогоплательщиков было предложено распространить действующие условия применения пониженных налоговых ставок.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, законопроектом также предлагалось для всех категорий налогоплательщиков приостановить до 31 декабря 2022 года действие одного из трех условий при применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения – в части отсутствия недоимки по уплате налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет Орловской области. Отметим, что новый закон направлен на минимизацию негативных последствий для малого бизнеса из-за санкций. Согласно экспертной оценке сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета Орловской области в связи со снижением ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит порядка 17 миллионов рублей.

ИА «Орелград»