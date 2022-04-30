Набиуллина ответила на главный вопрос орловцев

29 апреля состоялась пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ВРИО редактора «Орелграда» Светлана Числова задала вопрос, который волнует большинство россиян: во что вкладывать средства в условиях стремительного роста цен.

«Действительно, высокая инфляция обесценивает сбережения, — констатировала Эльвира Набиуллина. — Наша задача, как Центрального Банка, делать все, чтобы она снижалась, чтобы доходы и сбережения граждан не обесценивались, чтобы на рынке были разные инструменты, в которые люди могут вкладывать».

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что направление зависит от того, в какой ситуации находится семья, каков уровень доходов, есть ли готовность к рискам, какой горизонт планирования.

«Прежде всего, депозиты. Когда мы повысили ключевую ставку, вслед за этим выросли депозиты. Они стали более привлекательны, несмотря на рост инфляции. Мы видим, что люди стали приносить деньги на депозиты. Ценные бумаги должны развиваться, любые активы должны быть доступны. В зависимости от ситуации люди могут диверсифицировать свои вложения».

В ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина отметила значимый спрос со стороны российских инвесторов к акциям, облигациям российских компаний, которые торгуются на рынке.

«Кто-то в золоте сберегает. Набор инструментов достаточно большой. Их относительная привлекательность может меняться со временем. Важно инвесторам смотреть на все риски в связи с вложениями в фондовый рынок и другие активы».

Со стороны Банка России магистральная линия – снижать инфляцию, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

ИА «Орелград»