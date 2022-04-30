Орловчанку оставили без лекарств даже после выигранного ею суда

Получить необходимый препарат женщине помогли только судебные приставы.

В Орловской области только под контролем судебных приставов-исполнителей местная жительница сумела получить необходимый ей лекарственный препарат. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП России, речь идет о дорогостоящем препарате, который был назначен ей лечащим врачом по медицинским показаниям. Получить лекарство она должна была на льготных условиях. Однако орловчанке пришлось пройти путь, которым приходится идти сотням местных пациентов.

Поскольку лекарством за счет государства вовремя и в полном объеме ее не обеспечили, она обратилась в суд. Ответчиком по традиции выступил региональный департамент здравоохранения. Иск был удовлетворен, и чиновников обязали бесплатно обеспечивать женщину лекарством на весь период назначенного ей лечения. В Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительных производствам было возбуждено исполнительное производство в отношении департамента здравоохранения.

«Однако в установленный законом срок должник добровольно решение суда не исполнил, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и вручил предупреждение об уголовной ответственности, — сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. — После принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер должник исполнил обязательства — лекарственный препарат поступил в медицинское учреждение региона для выдачи пациентке. На сегодняшний день женщина обеспечена лекарством в необходимом объеме».

ИА «Орелград»