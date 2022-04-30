Пять человек погибли на Орловщине из-за плохих дорог

Статистика смертности на некачественных трассах продолжает пополняться.

В первом квартале 2022 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 64 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек погибли, а 72 человека получили ранения различной степени тяжести. Такие статистические данные приведены в информации регионального управления МВД России о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за первые три месяца текущего года.

Сообщается, что за это время сотрудники ГИБДД возбудили 189 дел об административных правонарушениях, связанных с содержанием улично-дорожной сети. Дела были заведены в отношении как юридических, так и должностных лиц, ответственных за содержание дорог. Кроме того, сотрудниками ГИБДД было внесено 171 представление об устранении выявленных нарушений в адрес владельцев дорог. В органы прокуратуры полиция направила 80 сигналов о плохих дорогах. Как правило, прокурорские работники по суду обязывают ответственных лиц, в том числе чиновников, привести плохие дороги в нормативное состояние.

Еще 68 информаций о ненормативном состоянии дорог сотрудники ГИБДД адресовали в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В УМВД отмечают, что в отчетном периоде времени вопросам обеспечения безопасности на автодорогах Орловской области уделялось повышенное внимание. В целом за этот период времени в регионе было зарегистрировано 121 ДТП с пострадавшими, в которых 11 человека погибли и 152 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 20 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 39.

ИА «Орелград»