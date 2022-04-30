В Орле по суду отняли права у наркомана

Подверженный зависимости водитель представлял угрозу для окружающих.

В Орловской области прекращено право управления транспортным средством по иску прокурора Орловского района. Как сообщили в пресс-службе суда Орловского района, это было административное исковое заявлении, поданное к местному жителю. Прокурор просил суд признать недействительным водительское удостоверение, выданное данному гражданину. В судебном заседании было установлено, что мужчина состоит на диспансерном учете в БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер».

Медики поставили ему диагноз «употребление каннабионоидов без синдрома зависимости», который является прямым противопоказанием к допуску управлению транспортным средством. Как следует из материалов административного дела, ранее прокуратурой была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения с целью пресечения и предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. В суде выступила представитель Орловского наркологического диспансера. Она сообщила, что указанный гражданин находится на диспансерном наблюдении с декабря 2014 года. Данных о подтвержденной у него ремиссии пока нет. Однако при этом у мужчины имеется действующее водительское удостоверение, которое дает ему право управлять легковыми автомобилями.

Суд установил, что ответчик имеет заболевание, относящееся к числу медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. Ведь автомобили с точки зрения закона являются источниками повышенной опасности для окружающих. А состояние здоровья ответчика «препятствует безопасному управлению транспортными средствами». Тем самым, он представляет собой непосредственную угрозу для безопасности участников дорожного движения. В связи с этим, отметили в пресс-службе суда, право данного гражданина на управление транспортным средством было прекращено, а выданное ему ранее водительское удостоверение признано недействительным.

ИА «Орелград»