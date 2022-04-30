В Орле проверили, как торговые и деловые центры платят налоги

В регионе проведен анализ формирования налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций.

Экспертно-аналитическое мероприятие провели сотрудники областной КСП. Анализ формирования налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций был проведен на основании результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Занимается этими вопросами бюджетное учреждение «Межрегиональное бюро технической инвентаризации». В соответствии с Налоговым кодексом РФ и областным законом, к ряду объектов недвижимости налоговая база определяется в размере их кадастровой стоимости. К таковым относятся административно-деловые, торговые центры и иные объекты, введенные в эксплуатацию до 1 января 2013 года. При этом к недвижимости общей площадью свыше 5000 квадратных метров и помещений в них, введенной в строй после 1 января 2013 года, налог на имущество определяется исходя из среднегодовой стоимости объектов.

«Выборочно проведенный расчет поступления доходов в бюджет от налога на имущество по 32 объектам недвижимости (зданий) показал, что особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций положительно влияют на объем поступлений налога в бюджет региона, — к такому выводу пришли областные аудиторы. — Применяемая методика расчета только по анализируемым объектам недвижимости обеспечит в среднем годовое поступление доходов по налогу на имущество в бюджет в размере 178,367 миллиона рублей, что на 76,126 миллиона рублей больше в случае применения иных методов».

Однако в этой бочке меда нашлась своя ложка дегтя. Как отмечают в КСП, анализ показал, что некоторые объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013-го, несмотря на значительную площадь, не облагаются налогом на имущество в виду применения собственником недвижимости упрощенной системы налогообложения. В качестве примера приводится объект под официальным названием «Реконструкция центрального универмага». Напомним, он расположен в Орле на площади Мира.

Согласно учету с 2016 года, его площадь составляет 17 597,4 квадратных метров при кадастровой стоимости 460,137 миллиона рублей. Налог на имущество рассчитан в сумме 9,2 миллиона рублей. При этом, согласно нормам законодательства, по объекту недвижимости, введенному в эксплуатацию после 1 января 2013 года, налогооблагаемая база по налогу на имущество определяется, исходя из среднегодовой стоимости объекта. По мнению КСП, применяемая собственником недвижимости упрощенная система налогообложения исключает поступление в бюджет Орловской области доходов по налогу на имущество по данному объекту.

ИА «Орелград»