В Орле стартовал фотоконкурс «Отражение»

Принять участие в конкурсе могут любители и профессионалы.

В Орловской области стартовал прием заявок регионального фотоконкурса «Отражение 2022». Как уточнили в Орловском областном центре народного творчества, участие в нем могут принять как любители, так и профессиональные фотографы и фотожурналисты, фотостудии, фотошколы и учебные заведения. Организаторы примут фотографии, сделанные в 2021-2022 годах. Главное условие – снимки должны отражать историю Орловской области, показывать ее неповторимый облик и жизнь простых орловцев.

«Фотографии могут освещать будни, важные общественные, культурные и спортивные события, многогранную повседневную жизнь и массовые праздники, а также показывать красоту родного края, исторические достопримечательности и природные ландшафты Орловщины, — говорят организаторы. — Участники фотоконкурса могут рассказать о жизни известных людей, о своих друзьях и соседях, чья жизнь, творчество и успехи будут интересны зрителям».

На конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям: «Портрет», «Городской пейзаж», «Природный пейзаж», «Репортажная фотография», «Натюрморт», «Народные праздники и культурные традиции», «Семейная фотография» и «Животные». Снимки должны быть выполнены на достойном художественном уровне и обладать высоким качеством технического исполнения. Основные цели и задачи фотоконкурса: популяризация искусства фотографии и развитие фотолюбительства, отражение различных сторон современной жизни города Орла и Орловской области, а также предоставление участникам возможности реализовать свои творческие способности.

Сам конкурс проводится по 30 октября 2022 года. Для участия в фотоконкурсе не допускаются работы, противоречащие законодательству Российской Федерации. Отметим, что принимаются цветные и черно-белые фотографии. Количество работ, представляемых авторами, ограничено 10-ю в каждой номинации. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы участников и их изображения для некоммерческих целей: издания каталога или альбома, размещение фотографий на интернет-сайтах Орловского областного центра народного творчества, информационных публикаций в прессе и в интернете с соблюдением авторских прав.

ИА «Орелград»