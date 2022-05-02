Орловский первомайский митинг собрал 12 тысяч человек

Ранее орловцы колонной прошли по центру города к памятнику В.И. Ленина.

Порядка 12 тысяч орловцев собрались у памятника В.И. Ленину на первомайский митинг. Ранее колонна участников акции «Мы вместе!» прошла от улицы 60 лет Октября по улице Максима Горького до площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

С трибуны к землякам обратились первые лица области и города, депутаты, сенатор РФ, а также представители профсоюзов.

«Дорогие орловцы, земляки!

Сегодня мы отмечаем с вами праздник Весны и Труда. День, который олицетворяет собой пробуждение природы, является символом труда и созидания, даёт надежду и веру на светлое будущее. Будущее, за которое наш, русский воин, вынужден сегодня сражаться на территории соседней Украины.

Даже в самом кошмарном сне невозможно было представить, что на территории братского народа возродится «коричневая чума», что фашистская гадина снова поднимет голову и поставит под угрозу будущее наших детей и внуков, будущее нашей страны!

Мы видим как сейчас непросто нашему Президенту, нашим вооружённым силам, но мы сильная и единая нация и мы победим! Свободу русскому человеку!

Дорогие друзья! Уже принят ряд поправок в законодательство, поддерживающих предпринимателей, многодетные семьи, защищающие малоимущих граждан.

Мы будем трудиться во имя и на благо России! А благодаря нашему трудовому народу, вопреки вводимым санкциям, мы, на удивление нашим недругам, будем развивать отечественное производство и укрепим экономику страны! Мы не просто пойдём вперёд, но и будем впереди!

Искренне желаю всем нам, чтобы эти майские дни, как и тогда, в 45-ом, приблизили победный исход военной спецоперации на Украине! Чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми! Уверен, что вместе мы преодолеем все невзгоды и напасти!

С праздником, дорогие друзья! Пока мы вместе, мы непобедимы!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский, спикер областного парламента.

ИА «Орелград»