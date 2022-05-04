Эффект от внедрения новых касс оценили в Орле

Орловская налоговая служба рассказала о реализации целевого проекта.

Как уже рассказывал «Орелград», в региональном управлении ФНС России прошло заседание ведомственного Общественного совета. Участники обсудили вопрос внедрения на территории региона современной контрольно-кассовой техники (ККТ). Как уточнили в пресс-службе УФНС, орловские налоговики уже на протяжении нескольких лет проводит работу, направленную на «обеление» определенных сфер деятельности. Считается, что массовое внедрение ККТ позволит сократить теневой денежный оборот и увеличить поступления в бюджет налогов от легализованных доходов.

«Высокий результат показала практика проведения отраслевых проектов, — отметили в областной налоговой службе. — Так, в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках на ярмарках области зарегистрировано порядка 277 единиц контрольно-кассовой техники. По результатам проведения отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание» более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники».

При этом средняя ежемесячная выручка на одного налогоплательщика, оказывающего услуги общественного питания, в 2022 году выросла и составила более 1,2 миллиона рублей. Значительно в регионе выросло и общее количество бизнесменов, использующих ККТ. Так, по данным на начало апреля 2022 года в Орловской области зарегистрировано почти 17 800 единиц контрольно-кассовой техники, причем 741 единица такой техники была зарегистрирована в первом квартале текущего года. Для сравнения, в 2018 году в регионе насчитывалось 4202 единицы ККТ, то есть число касс с тех пор выросло более чем в 4 раза.

«Сотрудники налоговой службы Орловской области регулярно проводят рейды, в ходе которых информируют представителей бизнеса о необходимости применения кассовой техники при расчете покупателями наличными средствами», — отметили в областной налоговой службе.

Как сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Екатерина Агошкова, в Орле также организован ежедневный мониторинг обращений от налогоплательщиков о рисках возникновения социальных и экономических проблем. Проводится он на базе специально созданного Регионального ситуационного центра. По словам Агошковой, основная тематика обращений в РСЦ это: проблемы с импортными и экспортными поставками, рост процентных ставок по кредитам, увеличение цен на материалы и комплектующие изделия, а также снижение выручки. Из предлагаемых путей решения ключевой проблемы в обращениях основным является перенос срока уплаты по налогам.

ИА «Орелград»