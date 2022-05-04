Факир получил в Орле приговор за «волшебную траву»

Молодой человек отделался незначительным штрафом в доход государства.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, перед которым предстал молодой человек по фамилии Факир. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Факир, по версии следствия, в июле 2020 года в лесополосе на окраине областного центра нашел куст дикорастущего наркотического растения, а именно конопли.

Он был прекрасно осведомлен о необычных свойствах этого растения. Мужчина сорвал данный куст, после чего оборвал с него верхушечную часть и листья и сложил их в пакет, который предусмотрительно принес с собой. Тем самым, как посчитали следствие и суд, он незаконно приобрел наркотическое средство «каннабис» в значительном размере — не менее 8,8 грамма. Подсудимый решил сам изготовить для себя наркотик. Растение он оставил на крыше гаража на целый месяц. Позднее марихуана была обнаружена у него при личном досмотре сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Орлу.

Факир был задержан в августе 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Марихуану в тот день он взял с собой, положив ее в передний карман своего рюкзака. В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме. Приговор в отношении него был вынесен без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. Молодой человек сравнительно легко отделался, получив наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»