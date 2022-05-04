Как выбрать микрозайм?

4.5.2022 | 12:05 Новости компаний

В сегменте микрофинансирования россияне бьют рекорды: ежегодно они оформляют в МФО все больше займов. Это порождает конкуренцию между компаниями, которые десятками возникают на рынке и обещают выгодные условия — такие, которых не найти у конкурентов. В статье расскажем, как подойти к выбору МФО, чтобы выгодно занять деньги и не попасть в лапы к злоумышленникам. А еще выбрать микрозайм вы можете на сайте финансового маркетплейса финэкспо.ру.

Как взять микрозайм на банковскую карту?

Существует много различных способов получения микрозаймов онлайн в микрофинансовой организации. Денежные средства могут быть выданы наличными в офисе компании или ее курьером, почтовым переводом, с помощью систем переводов, на электронный кошелек. Кроме того, получить онлайн микрозаймы на карту срочно можно легко и без проблем. Оформляйте заявку и получайте ваши деньги.

Выбрать способ получения средств заемщику необходимо в момент подачи онлайн-заявки.

Какой займ нужен?

Прежде чем приступать к поиску кредитного учреждения, следует определиться с конкретными целями заимствования. Важно понимать, что разные компании специализируются на выдаче определенных видов займов.

Потенциальному клиенту МФО нужно уточнить:

Оптимальный срок погашения.

Необходимую сумму займа.

Способ получения денег.

Метод погашения задолженности.

Возможность получения скидок.

В зависимости от собственных потребностей и финансовых возможностей заемщик может найти оптимальный кредитный продукт. Если проигнорировать этот совет, последствия могут быть фатальными. Быстрые займы при всей своей доступности остаются одной из самых дорогостоящих форм кредитования.

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