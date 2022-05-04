Коллекторы запугали орловчанку по чужим телефонам

Приставы защитили права очередной «жертвы» сборщиков долгов.

В Орловской области судебные приставы добились привлечения микрофинансовой компании к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Напомним, закон строго регламентирует правила общения коллекторов с должниками. В данном случае требования закона были грубо нарушены сборщиками долгов, которые буквально давили на жительницу Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, женщина сама обратилась к приставам за помощью. Она рассказала, что ей поступают многочисленные телефонные звонки и приходят пугающие сообщения с использованием мессенджера WhatsApp. Как установили приставы, тем самым на женщину оказывалось психологическое давление. При этом микрофинансовая компания использовала «для взаимодействия по возврату просроченной задолженности» не принадлежащие ей номера телефонов.

«В ходе проведения административного расследования, возбужденного должностным лицом управления, факты нарушения требований законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности нашли свое подтверждение, — рассказали в УФССП. — По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с назначенным наказанием, микрофинансовая организация обратилась в суд с апелляционной и, в последующем, кассационной жалобами, которые были оставлены без удовлетворения».

Напомним, при столкновении с неправомерными действиями коллекторов и кредиторов граждане могут подать заявление в УФССП России по Орловской области. К нему следует приложить в качестве доказательств фото-, видео- или аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения. Кстати, в 2021 году сотрудниками регионального УФССП было выявлено 28 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.57 КоАП РФ, и составлено столько же протоколов. Для сравнения, в 2020 году по указанной статье было составлено 5 протоколов.

ИА «Орелград»