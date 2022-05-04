Мэрию Орла обязали срочно обследовать дома, грозящие рухнуть

Прокуроры дружно выступили в защиту прав жителей двадцати «бараков».

Суд обязал администрацию города Орла обеспечить проведение обследования технического состояния элементов ограждающих и несущих конструкций ряда многоквартирных жилых домов. Подробности сообщает пресс-служба Советского районного суда областного центра, в котором и прошли слушания. Иски подали прокуроры Заводского, Советского и Железнодорожного районов. Ответчиками стали не только сама мэрия, но и первый заместитель мэра Олег Минкин, а также городская межведомственная комиссия.

Прокуроры отстаивали права жителей следующих многоквартирных домов: ул. Васильевская, д. 157; ул. Васильевская, д. 159; ул. Васильевская, д. 161; ул. Мопра, д. 10; ул. Мопра, д. 31; ул. Спивака, д. 22; пер. Рижский, д. 1; пер. Рижский, д. 1а; ул. 1-я Пушкарная, д. 22; ул. Карачевская, д. 56; пер. Карачевский, д. 13; ул. Ватная, д. 20; пер. Балтийский, д. 12; ул. Красина, д. 6б; ул. Достоевского, д. 34; ул. Городская, д. 60а; ул. Толстого, д. 5; ул. Цветаева, д. 4; ул. Цветаева, д. 7; ул. Веселая, д. 20.

Как было установлено судом, осенью 2020 года сотрудники государственной жилищной инспекции уже обследовали указанные дома. По итогам ни выдали заключения о техническом состоянии зданий, из которых следовало, что данные дома не отвечают требования о признании помещений жилыми. Иными словами, по мнению экспертов, еще в 2020 году эти МКД фактически были непригодными для проживания. Следовательно, мэрия должна была как минимум рассмотреть вопрос о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Но для этого требовалось провести определенную законом процедуру, которую в Орле почему-то не провели.

«В процессе обследования спорных домов установлены деформации фундаментов, стен, несущих конструкций; ухудшение в связи с физическим износом эксплуатационных характеристик, приводящее к ухудшению до недопустимого уровня надежности зданий, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований, — следует из сообщения суда. — Управление государственной жилищной инспекции направило указанные заключения в администрацию города для рассмотрения и принятия решения городской межведомственной комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

Поясним, что для признания домов аварийными одного лишь заключения жилинспекторов недостаточно. Необходимо, чтобы здания обследовала специализированная организация, и уже ее заключение может дать властям города право признать дом аварийным. Однако орловские чиновники явно пошли более простым для себя путем. Указанная выше комиссия ограничилась визуальным обследованием домов без проведения инструментального и других видов контроля и исследований. И на основании своих наблюдений «сделала выводы об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

Однако прокурорские работники и суд указали чиновникам не незаконность таких действий. Иски были удовлетворены. Суд обязал администрацию Орла в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу организовать и обеспечить проведение специализированной организацией обследования технического состояния элементов ограждающих и несущих конструкций вышеуказанных многоквартирных домов.

ИА «Орелград»