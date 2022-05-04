На Орловщине осилили лишь половину сельской ипотеки

Областные власти отчитались о реализации жилищной программы.

Власти Орловской области обнародовали отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 2021 года. В целом, чиновники выставили сами себе положительную оценку за содеянное, признав при этом, что лишь четыре из пяти подпрограмм были выполнены в полном объеме. Одной из них является подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем». В целом на ее реализацию в 2021 году было предусмотрено 2,751 миллиона рублей, причем доля областного бюджета составляла всего лишь 17,4 тысячи рублей.

Из федерального бюджета на нее было выделено 1,721 миллиона рублей, почти миллион добавили сами участники программы. Финансирование было освоено в полном объеме. Предусмотренные средства федерального, областного и муниципальных бюджетов освоены на 100 процентов, «исходя из фактически предоставленных документов». Согласно отчету, в рамках данной подпрограммы в 2021 году в регионе было введено и приобретено 198 квадратных метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

Столь низкие цифры объясняются тем, что в рамках подпрограммы на самом деле было приобретено только два жилых дома. Еще один дом строится «собственными силами получателя субсидии». Кроме того, 25 сельских семей повысили уровень благоустройства домовладений. К сожалению, в отчете не указано, как именно они это сделали. Также орловцам был предоставлен 321 ипотечный кредит для строительства и приобретения жилья на селе. В данном случае запланированный показатель оказался выполнен всего лишь на 55 процентов, что чиновники объяснили сокращением финансирования банками, участвовавшими в проекте «Сельская ипотека».

ИА «Орелград»