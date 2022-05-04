Орловский облсовет выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Сергеевны Винцевич

4.5.2022 | 15:29 Новости, Общество

Валентина Сергеевна почти десять лет являлась председателем Орловской областной ветеранской организации работников здравоохранения.

Орловский облсовет выразил соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Сергеевны Винцевич, заслуженного врача Российской Федерации, в связи с безвременной кончиной.

Ветеран труда и член Консультативного Совета ветеранов при Орловском областном Совете народных депутатов Валентина Сергеевна практически десять лет возглавляла Орловскую областную ветеранскую организацию работников здравоохранения.

«Это был высококлассный профессионал, преданный любимому делу, человек, вызывавший искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать и работать вместе с Валентиной Сергеевной.

Депутатский корпус направляет слова поддержки и участия родным и близким в связи с тяжелой утратой, желает стойкости и самообладания в эти скорбные дни», — говорится в релизе пресс-службы облсовета.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования