Орловский облсовет выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Сергеевны Винцевич

Валентина Сергеевна почти десять лет являлась председателем Орловской областной ветеранской организации работников здравоохранения.

Орловский облсовет выразил соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Сергеевны Винцевич, заслуженного врача Российской Федерации, в связи с безвременной кончиной.

Ветеран труда и член Консультативного Совета ветеранов при Орловском областном Совете народных депутатов Валентина Сергеевна практически десять лет возглавляла Орловскую областную ветеранскую организацию работников здравоохранения.

«Это был высококлассный профессионал, преданный любимому делу, человек, вызывавший искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать и работать вместе с Валентиной Сергеевной.

Депутатский корпус направляет слова поддержки и участия родным и близким в связи с тяжелой утратой, желает стойкости и самообладания в эти скорбные дни», — говорится в релизе пресс-службы облсовета.

ИА «Орелград»