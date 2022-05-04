Под Орлом после капремонта кровли залило 10 квартир

Отвечать перед судом пришлось регоператору, а не подрядчику и УК.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел иски права собственников квартир многоквартирного жилого дома №65, расположенному на улице Заливенской в городе Ливны. Всего было рассмотрено более 10 гражданских дел. Жители просили взыскать материальный ущерб, причиненный их квартирам залитием. Ответчиками выступили НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», а также компании «Жилсервис» и «Денсим».

Подробности сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда. Из материалов дел следует, что регоператор объявлял аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества указанного многоквартирного дома, а именно по капремонту кровли. Победителем признали компанию «Денсим». Заказчиком работ являлся Фонд капремонта, а упомянутая компания «Жилсервис» является управляющей организацией.

Как установил суд, в июле 2021 года в процессе выполнения работ по капитальному ремонту кровли не была обеспечена безопасность выполнения работ. В результате произошло затопление квартир. Суд пришел к выводу о том, что причиной затопления является «ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств по проведению капитального ремонта крыши». Однако в силу прямого указания закона ответственным за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капремонта подрядчиками является регоператор.

Иными словами, подрядчик оставил кровлю раскрытой, из-за чего дожди буквально залили квартиры. Однако отвечать рублем перед пострадавшими будет регоператор. Суд взыскал Фонда капремонта в пользу истцов материальный ущерб, причиненный заливом квартир. При этом он отказал в удовлетворении исковых требований, предъявленных к «Жилсервису» и «Денсиму».

ИА «Орелград»