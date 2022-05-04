Под Орлом после капремонта кровли залило 10 квартир

4.5.2022 | 16:14 ЖКХ, Новости

Отвечать перед судом пришлось регоператору, а не подрядчику и УК.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел иски права собственников квартир многоквартирного жилого дома №65, расположенному на улице Заливенской в городе Ливны. Всего было  рассмотрено более 10 гражданских дел. Жители просили взыскать материальный ущерб, причиненный их квартирам залитием. Ответчиками выступили НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», а также компании «Жилсервис» и «Денсим». 

Подробности сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда. Из материалов дел следует, что регоператор объявлял аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества указанного многоквартирного дома, а именно по капремонту кровли. Победителем признали компанию «Денсим». Заказчиком работ являлся Фонд капремонта, а упомянутая компания «Жилсервис» является управляющей организацией. 

 Как установил суд, в июле 2021 года в процессе выполнения работ по капитальному ремонту кровли не была обеспечена безопасность выполнения работ. В результате произошло затопление квартир. Суд пришел к выводу о том, что причиной затопления является «ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств по проведению капитального ремонта крыши». Однако  в силу прямого указания закона  ответственным за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капремонта подрядчиками является регоператор. 

Иными словами, подрядчик оставил кровлю раскрытой, из-за чего дожди буквально залили квартиры. Однако отвечать рублем перед пострадавшими будет регоператор.  Суд взыскал Фонда капремонта  в пользу истцов материальный ущерб, причиненный заливом квартир. При этом он  отказал в удовлетворении исковых требований, предъявленных к «Жилсервису» и «Денсиму».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования