При пожаре в Орловской области погиб мужчина, соседи успели спасти пожилую женщину

Ночной пожар произошел в Болхове на улице Лескова.

В Болхове в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 53-летнего мужчина, пожилая женщина была вовремя эвакуирована соседями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь с понедельника на вторник стало известно о том, что горит жилой дом на улице Лескова. Еще до прибытия пожарных соседи самостоятельно эвакуировали пожилую женщину. Этим они спасли ей жизнь, поскольку весь дом, на площади 80 квадратных метров, в итоге выгорел.

В 02.30, почти через час после поступления сигнала о возгорания, сотрудникам МЧС удалось найти тело еще одного жильца. Причину пожара в настоящий момент устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»