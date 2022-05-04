Прокатившегося по Орловщине пьяным курянина отправили в колонию

Мужчина получил реальный срок заключения за повторную пьяную езду.

В Орловской области приведен в исполнение обвинительный приговор, вынесенный Кромским районным судом в отношении жителя города Курска. Как пояснили в пресс-службе районного суда, мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения гражданином, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Проще говоря, курянин ранее уже понес уголовную ответственность за повторную пьяную езду. Однако это явно его ничему не научило. В очередной раз пьяным за рулем он попался на территории Орловской области. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле в направлении орловского райцентра Кромы. В пути он был остановлен сотрудниками ДПС. Инспекторы оперативно выяснили личность водителя и установили, что тот нетрезв. Гражданина тут же отстранили от управления транспортным средством.

В результате орловский суд признал курянина виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, «вечно пьяного» водителя на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Между тем, в первом квартале 2022 года на дорогах Орловской области по вине нетрезвых водителей было совершено 15 ДТП. Сотрудниками ГИБДД за это же время было пресечено 530 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду в регионе за три месяца было возбуждено 59 уголовных дел.

ИА «Орелград»