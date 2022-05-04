Уровень младенческой смертности вырос в Орле

За первые два месяца текущего года смертность выросла в 1,8 раза.

Орелстат обнародовал данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам января-февраля 2022 года. Сообщается, что за отчетный период времени в регионе умерло 2529 человек. Показатель естественной убыли населения составил минус 1720 человек, так как родилось в регионе за два месяца всего лишь 809 младенцев. Обращает на себя внимание значительный, в 1,8 раза рост показателя младенческой смертности. Так, по данным статистики, за первые два месяца этого года в Орловской области умерло 10 детей в возрасте до 1 года. Показатель аналогичного периода 2021 года – шесть детей, скончавшихся в младенческом возрасте.

Позитивным можно назвать разве что тот факт, что уровень естественной убыли населения несколько сократился по сравнению с предыдущим годом. Так, по итогам января-февраля 2021-го он составлял минус 1958 человек. В целом в этом году в Орловской области умерло на 213 человек меньше, чем годом ранее. На каждую 1000 жителей региона приходится в среднем по 21,9 смерти, годом ранее показатель составлял 23,4. Добавим, что за два месяца число умерших в регионе превысило число родившихся в 3,1 раза. Для сравнения, в 2021 году в регионе умерло в 2,8 раза граждан больше, чем родилось. В целом в минувшем году родились 5394 человека, а скончались 15 064 человека.

Кроме того, по данным Орелстата, в январе-феврале 2022 года миграционная убыль населения составила 235 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 156 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 79 человек. Для сравнения, в 2021 году общая миграционная убыль населения составила 1037 человек. При этом в другие регионы отправилось на постоянное место жительства на 2263 человека больше, чем приехало жить на Орловщину. В минувшем году, в отличие от текущих показателей 2022 года, сальдо международной миграции было положительным и составило плюс 1226 человек.

ИА «Орелград»