В Орле отменили закон «об импичменте» губернатора

Простым орловцам стало невозможно отозвать главу региона.

Орловский облсовет народных депутатов одобрил законопроект «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Орловской области и положений отдельных законодательных актов Орловской области». Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, он был разработан в связи с принятием Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В соответствии с его положениями упраздняется процедура отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

В Орловской области уже 10 лет действует закон о порядке отзыва губернатора. Чтобы эти акты не вступали в противоречие, региональный закон решили отменить. Помимо него утрачивают свою силу еще 11 региональных законов, которые так или иначе касались процедуры отзыва губернатора. В пояснительной записке отмечено, что в одобренном депутатами законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Что касается отмененного закона, то он был подписан в декабре 2012 года губернатором Александром Козловым. Тот документ устанавливал порядок организации и проведения отзыва главы региона. В нем было сказано, что «право отзыва является одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также одним из средств контроля граждан Российской Федерации за осуществлением губернатором Орловской области своих полномочий, закрепленных законодательством». Инициатива проведения голосования по отзыву могла быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность губернатора.

Если бы когда-нибудь дело дошло бы до отзыва, то сделано это было бы методом тайного голосования. Кстати, закон запрещал иностранцам и международным организациям и общественным движениям, а также некоммерческим организациям, выполняющие функции иностранного агента, способствовать или препятствовать выдвижению инициативы по отзыву губернатора. Запрещено им было и совершать действия по достижению определенного результата голосования по отзыву, а также в иных формах участвовать в кампании по отзыву.

Отметим, что губернатору внезапно устаревший закон гарантировал возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. Также на всех этапах неприятной процедуры он мог использовать право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде. При этом ему и его подчиненным было запрещено использовать преимущества должностного и служебного положения в ходе кампании по отзыву.

ИА «Орелград»