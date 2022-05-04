В Орле стали известны маршруты следования общественного транспорта в День Победы

Изменения коснутся временного отрезка с 09.00 до 16.00.

Орловская мэрия опубликовала измененные варианты маршрутов общественного транспорта, актуальные для 6 и 9 мая. В День Победы в городе пройдут праздничные мероприятия, в связи с чем отдельные участки некоторых дорог будут перекрыты.

«В День Победы с 9.00 до 16.00 из Северного и Железнодорожного районов в Заводской можно будет проехать по ул. Московской, ул. Старо-Московской, ул. Пушкина, ул. 3-й Курской, ул. 5-го Августа и далее по маршруту.

В обратном направлении, из Заводского района в Железнодорожный и Северный – по ул. 5-го Августа, ул. 3-й Курской, ул. Пушкина, ул. Старо-Московской, ул. Московской.

Движение между Советским и остальными районами в прямом и обратном направлении будет осуществляться через ул. 1-ю Посадскую», — сообщила пресс-служба городской администрации.

При этом, водители личного автотранспорта смогут осуществлять необходимые им поездки по схеме, аналогичной схеме пассажирского транспорта.

Коснулись изменения и троллейбусных маршрутов:

«Маршрут №2 «санаторий Лесной — з-д Текмаш — санаторий Лесной»;

Маршрут №6 «Автовокзал — ул. Брестская — ул. Лескова — ул. Приборостроительная — ул. Октябрьская — Автовокзал»;

Маршрут №4 «Автовокзал — б-ца им. Семашко» будет работать без изменений;

Маршрут № 7 «Пер. Южный — Автовокзал» в указанные часы осуществлять движение не будет».

Кроме Дня Победы, временное изменение маршрутов произойдет и 6 мая:

«С 9.30 до 12.00 из Северного и Железнодорожного районов в центр Орла можно будет доехать по ул. Московской, пер. Новосильскому, ул. 3-й Курской, ул. 5-го Августа и далее по маршруту. Из Заводского района в Железнодорожный и Северный – по ул. 5-го Августа, ул. 3-й Курской, пер. Новосильскому, ул. Московской».

ИА «Орелград»