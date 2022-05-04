В Орловской области ищут места для новых исправительных центров

Помещения для размещения таких учреждений осмотрели в Орле.

В правительстве Орловской области состоялось очередное заседание по вопросу создания исправительных центров на территории региона. Как сообщили в региональном управлении Минюста России, участники рабочего совещания обсудили текущие результаты мониторинга исполнения поручения президента Владимира Путина. Напомним, Путин поставил задачу увеличить число исправительных центров в регионах. Непосредственно в Орловской области в 2022 году должно быть создано не менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества, предприятий и организаций.

«В ходе данного совещания были озвучены результаты осмотра объектов государственного имущества, которое может быть использовано для организации сети исправительных центров, — рассказали в региональном управлении Минюста. — Участники обсудили механизмы использования данного имущества, а также оказания содействия профильных департаментов в определении предприятий в сфере ЖКХ, промышленного и сельскохозяйственного комплексов, потенциально заинтересованных в создании рабочих мест, изыскании возможности создания дополнительных мест для размещения осужденных лиц на базе социальных учреждений».

По итогам совещания в целях неукоснительного исполнения поручения президента в установленные сроки и активизации работы в данном направлении было принято решение о необходимости установления конкретных сроков ввода в эксплуатацию объектов для размещения. Соответствующие указания даны руководителям профильных департаментов обладминистрации. Руководству регионального УФСИН поручено подготовить информацию о порядке регистрации осужденных на данных объектах.

В Орловской области наказание в виде принудительных работ исполняется с 2019 года. Как уже писал «Орелград», участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), действуют при колонии-поселении №3 в Шахово и колонии-поселении №7 в Мценске. В 2021 году по учетам УФИЦ шаховской колонии прошли 74 осужденных. В УФИЦ мценской колонии поступило на исполнение 77 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ.

«По итогам 2021 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам составил 100 процентов, — следует из информации УФСИН. — Среднемесячная заработная плата осужденных к принудительным работам в 2021 году составила 14 250 рублей. Сумма удержаний в доход государства из заработной платы составила около 1,5 миллиона рублей. Все осужденных имеющие исковые обязательства погашают иски».

ИА «Орелград»