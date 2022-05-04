В Орловской области оценили законность закупок на 5 миллиардов

Почти 70 процентов выявленных нарушения не имели денежного эквивалента.

Орловский облсовет народных депутатов на своей очередной сессии официально заслушал отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области о деятельности за 2021 год. В частности, в прошлом году в регионе был проведен аудит закупочной деятельности. Всего прошло восемь контрольных и два экспертно-аналитических мероприятия, в ходе которых были изучены закупки 79 юридических лиц на общую сумму 5,72 миллиарда рублей. Анализ касался всех этапов от стадии планирования до исполнения контрактных обязательств. В результате было выявлено 249 нарушений норм Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе 85 нарушений, исчисляемых в финансовом выражении на сумму 106,601 миллиона рублей. При этом 164 факта нарушений, или 65,9 процента от их общего объема, не имели стоимостного эквивалента.

Основной объем нарушений был установлен при обосновании и определении начальной максимальной цены контрактов (НМЦК). Всего было вскрыто 75 таких нарушений на общую сумму 90,56 миллиона рублей, что составляет 85 процентов от общего объема нарушений в сфере закупок. В качестве примера был приведен Глазуновский сельскохозяйственный техникум, не сумевший при проверках подтвердить обоснованность установления НМЦК по закупкам на сумму 28,265 миллиона рублей.

Детский санаторий «Орловчанка» при обосновании НМЦК на сумму 1,29 миллиона рублей в запросах и коммерческих предложениях не отразил требования, касающиеся технических и качественных характеристик по отдельным объектам закупки. Это не позволило аудиторам определить идентичность товара и его влияние на начальную цену. При этом заказчиками принимались в расчет коммерческие предложения (скриншоты страниц сайтов) без указания даты и времени их формирования, содержащие в отдельных случаях исправления ценовых предложений, а также не соответствующие условиям поставки. В ряде случаев коммерческие предложения к обоснованию начальной цены вообще отсутствовали.

ИА «Орелград»