В Орловской области поставили на учет 400 подростков

Статистику подростковых правонарушений озвучил детский омбудсмен.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета на прошедшей сессии приняли к сведению отчет регионального уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского за 2021 год. Один из разделов документа посвящен защите прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. По данным правоохранителей, в минувшем году в Орловской области было отмечено снижение подростковой преступности на 38,5 процента (с 122 до 75 преступлений по сравнению с 2020 годом). Число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 26,5 процента, и составило 83 человека (в 2020 году – 113).

Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила 2,6 процента. На 60 процентов уменьшилось количество особо тяжких преступлений, совершенных подростками (с 5 до 2), но количество тяжких при этом возросло на 16,7 процента (с 18 до 21). В составе группы лиц с участием несовершеннолетних было совершено на 43,1 процента меньше преступлений, чем в 2020-м, и составило 29 (в 2020 году – 51). Принимались меры и по выявлению и документированию фактов вовлечения взрослыми подростков в совершение преступлений. Как и в 2020 году, было зарегистрировано два преступления по ст.150 УК РФ. В целом по состоянию на 1 января 2022 года на учете в территориальных ОВД состояло 402 несовершеннолетних правонарушителя, их количество снизилось на 16,9 процента (в 2020 году — 484).

«За 292 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 319 наставников, в том числе 142 сотрудника органов внутренних дел, включая руководителей территориальных ОВД, — говорится в отчете правозащитника. — Комплекс проводимых наставниками профилактических мероприятий оказывает определенное положительное влияние на несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. По результатам работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения снято 53 несовершеннолетних».

Также сообщается, что на профилактическом учете в территориальных ОВД состоит 16 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности численностью 43 человека. На учет поставлено четыре группы, объединяющие семь подростков. Также на списочном учете находятся 53 подростка, систематически посещающих футбольные матчи и являющихся «футбольными болельщиками». С несовершеннолетними проводится соответствующая оперативная и индивидуально-профилактическая работа.

ИА «Орелград»