Житель Покровского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве

4.5.2022 | 17:55 Закон и порядок, Новости

Пьяный конфликт состоялся в конце февраля этого года.

Молодого жителя Покровского района будут судить за убийство собутыльника, совершенно топором и ножом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Пьяный конфликт произошел 20 февраля. 23-летний обвиняемый распивал спиртное в гостях у своего знакомого. Разговор перешел в пьяную ссору, а далее – и к насилию.

Выпивший гость нашел в доме нож и топор и начала наносить удары потерпевшему в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений хозяин дома скончался на месте.

«Следствием выполнен необходимый объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведен комплекс судебных экспертиз. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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