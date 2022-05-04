Житель Покровского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве

Пьяный конфликт состоялся в конце февраля этого года.

Молодого жителя Покровского района будут судить за убийство собутыльника, совершенно топором и ножом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Пьяный конфликт произошел 20 февраля. 23-летний обвиняемый распивал спиртное в гостях у своего знакомого. Разговор перешел в пьяную ссору, а далее – и к насилию.

Выпивший гость нашел в доме нож и топор и начала наносить удары потерпевшему в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений хозяин дома скончался на месте.

«Следствием выполнен необходимый объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведен комплекс судебных экспертиз. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»