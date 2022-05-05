Бойцы Росгвардии пресекли дебош в супермаркете в Железнодорожном районе Орла

5.5.2022 | 7:00 Закон и порядок, Новости

24-летний местный житель пытался подраться с двумя посетителями магазина.

Наряд Росгвардии не допустил потасовку в супермаркете, которую пытался начать 24-летний житель Железнодорожного района Орла. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Работники сетевого супермаркета на улице Ливенская были вынуждены обратится за помощью после того, как один из посетителей вступил в словесный конфликт с окружающими. Дебоширу предложили покинуть помещение, но он категорически отказался это делать и применил физическую силу к двум присутствующим гражданам.

В итоге, нарушитель правопорядка был задержан бойцами Росгвардии и сопровожден в отдел полиции.

ИА «Орелград»

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