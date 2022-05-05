Михаил Вдовин поздравил орловских ветеранов с приближающимся Днем Победы

Трое ветеранов рассказали Вдовину о своем пути в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, в преддверии Дня Победы, посетил троих участников Великой Отечественной войны и выслушал истории их побед.

Александр Терешонок застал войну в родном селе в возрасте 15 лет. Через три года Александра Трофимовича призвали в армию. В августе 1944 года он попал на фронт в составе маршевой роты. Победу встретил на Эльбе в Германии. Александр Трофимович – кавалер ордена Великой Отечественной войны первой степени, двух медалей «За боевые заслуги», а также медалей «За победу над Германией» и за взятие Варшавы.

Маргарита Смирнова прошла войну в составе Белорусского фронта, в авиационных войсках, где была механиком по обслуживанию самолетов. Маргарита Васильевна награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Победу встретила в Белоруссии.

Анастасия Архиповна Калмыкова всю войну прошла санитаркой и спасла бессчётное количество жизней.

«Приближается святой для всех нас праздник – День Победы. Главные на нём – это, конечно же, ветераны, те, кто подарил нам победу и мир. Для меня такие встречи всегда волнительные. Мой отец прошел всю войну. Я многое узнал о войне именно от него, а не из мемуаров и учебников. Эти люди прошли такие испытания, которые, пожалуй, не под силу многим другим. Невозможно не восхищаться и не уважать этих людей – низкий им всем поклон! Это поколение победителей!», — поделился впечатлениями Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»