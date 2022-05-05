Орел принял эстафету 300-метровой Георгиевской ленты

Полотно будет развернуто в День Победы в освобожденном Мариуполе.

Вчера вечером на Привокзальной площади в рамках концертной программы «Победный май» жители Орла развернули 300-метровую Георгиевскую ленту. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Как ранее сообщал «Орелград», огромное полотно, предоставленное Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», будет передано в освобожденный Мариуполь по случаю празднования Дня Победы.

Ранее Георгиевская лента побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Уфе, Саур-Могиле в ДНР и Ржевском мемориале в Тверской области.

ИА «Орелград»