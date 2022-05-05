Под Орлом запретили хоронить в одном гробу несколько человек

Также орловцам гарантировали бесплатные могилы размером 3х3 метра.

Администрация Орловского муниципального округа издала постановление о специализированной службе по вопросам похоронного дела. В качестве таковой местные власти избрали МУП «Коммунальник». Тарифы для этой службы также будут устанавливать местные власти. Напомним, что качество и стоимость услуг гарантированы соответствующим перечнем, установленным на основании требований закона. Поскольку погребение в целом относится к полномочиям органов местного самоуправления, последние сами, в установленных законом пределах, устанавливают правила оказания таких услуг.

Так, по новым окружным правилам запрещено погребение нескольких умерших в одном гробу. А погребение умершего в уже существующую могилу, то есть подзахоронение, разрешается не ранее чем через 15 лет с момента предыдущих похорон. В соответствии с постановлением на территории Орловского муниципального округа каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатно участка для захоронения его тела. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных традиций и обычаев. Также власти установили размер бесплатно предоставляемых участков для погребения: длина – 3 метра, ширина – 3 метра.

В документе имеется пояснение: такой размер выбран для того, чтобы гарантировать погребение на этом же участке супруга умершего или его близкого родственника. По сути, орловцам будут выдавать «семейные участки». Если по соседству имеется свободный участок, то его также могут предоставить семье для создания так называемого родового захоронения. Примечательно, что власти утвердили перечень из 14-ти общественных кладбищ на территории Орловского муниципального округа, на которых разрешено создавать родовые захоронения. В список, где этого делать нельзя, также включено 14 кладбищ. Дело в том, что их территории уже заполнены, и для создания родовых захоронений там попросту не осталось места.

ИА «Орелград»