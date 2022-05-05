В Орле приставы вернули зарплату дорожным строителям

Деньги были взысканы с нерадивого работодателя, забывшего о своих работниках.

В Орловской области благодаря действиям судебных приставов-исполнителей теперь уже бывшим работникам одной из организаций, специализирующейся на строительстве дорог, выплачена задолженность по заработной плате. Как уточнили в региональном управлении ФССП России, всего работодатель задолжал свыше 280 тысяч рублей, свой заработок вовремя не получили девять работников. Факт наличия задолженности перед ними был установлен в судебном порядке. Исполнительные производства по каждому взыскателю находились на исполнении в Орловском районном отделении судебных приставов.

«Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав-исполнитель принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счете индивидуального предпринимателя, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — Кроме того, должник был предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате принятых мер работникам организации задолженность по заработной плате была выплачена в полном объеме. Напомним, ранее 12 жителей Орловского района обратились в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании задолженности по заработной плате. В судебном заседании было установлено, что индивидуальный предприниматель из Казани нанял их, но не оформил с ними трудовые отношения.

Работники были заняты на уборке помещений одного из магазинов торговой сети «Магнит». Они работали в период с апреля по конец сентября 2021 года, при этом заработную плату за август и сентябрь индивидуальный предприниматель им так и не выплатил. Суд сначала установил факт трудовых отношений, после чего взыскал с работодателя зарплату и компенсацию за ее невыплату в общей сумме 482 тысячи рублей.

ИА «Орелград»