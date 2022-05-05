В Орле ветеран войны из ЛНР получил паспорт гражданина России

С просьбой о выдаче российского гражданства обратилась внучка 98-летнего вынужденного переселенца.

98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Луганской Народной Республики, вынужденно оказавшийся в Орловской области, получил паспорт гражданина Российской Федерации.

С просьбой дать российское гражданство своему дедушке-инвалиду обратилась внучка ветерана войны. Она рассказала о героическом пути, который прошел вынужденный переселенец в годы Великой Отечественной войны и текущих трудностях их семьи.

Управление по вопросам миграции регионального УМВД России Орловской области откликнулись на просьбу и максимально упростило процедуру получения паспорта.

«Ветеран искренне поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость и быстрое решение его проблем и рассказал гостям о тех памятных годах, когда вся страна встала на защиту Родины.

Праздничный пиджак ветерана украшает более дюжины медалей, среди которых наиболее ценны ля него орден Отечественной войны 1941-1945 года II степени, медали «За отвагу» и «За взятие Будапешта», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»